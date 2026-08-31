Москва31 авгВести.В Сочи на этой неделе собрали первые 150 килограммов российских бананов. Теперь можно говорить о возможности масштабирования их производства, заявил ИС "Вести" академик Академии наук Абхазии, иностранный член РАН, генеральный директор НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лесик Айба.
Урожай стал результатом международного российско-абхазского проекта, который начался год назад на площадках в России и Абхазии. Абхазия занимается научным сопровождением процесса.
Я думаю, что мы уже можем сказать о возможности масштабирования производства этой культуры. И мы будем сопровождать. Все разработано, дальше - уже только производственникисказал Айба
Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил: в экспериментальных теплицах в Сочи начался сбор первого урожая бананов, папайи и питахайи.