Проект по выращиванию бананов в Сочи готов наращивать производство Академик Айба: можем говорить о масштабировании производства бананов в Сочи

Москва31 авг Вести.В Сочи на этой неделе собрали первые 150 килограммов российских бананов. Теперь можно говорить о возможности масштабирования их производства, заявил ИС "Вести" академик Академии наук Абхазии, иностранный член РАН, генеральный директор НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии Лесик Айба.

Урожай стал результатом международного российско-абхазского проекта, который начался год назад на площадках в России и Абхазии. Абхазия занимается научным сопровождением процесса.

Я думаю, что мы уже можем сказать о возможности масштабирования производства этой культуры. И мы будем сопровождать. Все разработано, дальше - уже только производственники сказал Айба

Ранее губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил: в экспериментальных теплицах в Сочи начался сбор первого урожая бананов, папайи и питахайи.