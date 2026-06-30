В Сочи выращивают необычные бананы – урожай уже этой осенью

В экспериментальных теплицах Сочи выращивают разноцветные бананы В Сочи выращивают необычные бананы – урожай уже этой осенью

Москва30 июн Вести.Порядка ста деревьев десертных сортов азиатских бананов выращивают в теплицах Сочи и уже этой осенью планируют получить урожай разноцветных бананов. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на заместителя генерального директора Академии развития субтропического сельского хозяйства, Андрея Платонова.

Международная коллекция бананов завезена в Сочи из Индии, Вьетнама, Таиланда, Китая, Турции, Камеруна и Эквадора. Кожа у бананов разного цвета - голубая, красная, черная и желтая. Сейчас мы проводим эксперимент по выращиванию разных сортов в сочинских теплицах приводятся в сообщении слова Платонова

Также в трех экспериментальных теплицах в Сочи, помимо бананов, выращиваются другие субтропические фрукты - авокадо, какао, сахарный тростник, питахайю, гранат, киви, хурму.