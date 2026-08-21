Бананы в России подешевели на 8% за последний месяц

В России стоимость бананов снизилась за последний месяц Бананы в России подешевели на 8% за последний месяц

Москва21 авг Вести.В России бананы подешевели на 8% за последний месяц. Об этом сообщил РИА Новости председатель Ассоциации компаний омниканальной розничной торговли (АКОРТ) Станислав Богданов.

Минимальная стоимость бананов в крупных торговых сетях за месяц снизилась примерно на 8% и в середине августа цены начинаются от 110 рублей за килограмм отметил эксперт

По его словам, в основном бананы в Россию привозят из Эквадора, на его долю приходится свыше 95% всего импорта категории. Эквадорский сорт отличается длительным сроком хранения — до 50-60 дней, в то время как бананы из других стран портятся уже через месяц.

Богданов добавил, что россияне ежегодно потребляют примерно 1,4 млн тонн бананов.