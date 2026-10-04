АКРА: кофе в России с начала 2026 года подешевел на 2%

АКРА зафиксировало снижение цен на кофе в России АКРА: кофе в России с начала 2026 года подешевел на 2%

Москва4 окт Вести.Натуральный кофе в России с начала 2026 года подешевел примерно на 2%, заявил РИА Новости эксперт группы корпоративных рейтингов АКРА Антон Тренин.

Растворимый кофе к концу августа стоил 4 148 рублей за килограмм, а в январе — 4 233 рубля. Зерновой и молотый кофе за тот же период подешевел с 2 099 до 2 051 рубля за килограмм, уточнил собеседник агентства.

Тренин в этой связи отметил, что в текущем году российский рынок кофе стабилизировался после существенного роста цен в 2025 году.

Эксперт обратил внимание, что снижение мировых котировок арабики создает предпосылки для дальнейшего удешевления кофе в России. Однако, по его словам, перенос снижения стоимости сырья на конечного потребителя происходит постепенно.

Однако перенос снижения стоимости сырья на конечного потребителя происходит постепенно - из-за временного лага между изменением биржевых котировок и обновлением закупочных цен, а также из-за влияния валютного курса пояснил Тренин

Эксперт добавил, что цены на кофе в России с определенной долей вероятности продолжат снижаться, если сохранится благоприятная ситуация с урожаем в странах-производителях и не появится новых погодных рисков.

При этом темпы снижения могут быть ниже, чем изменение стоимости сырья, поскольку конечная цена включает не только стоимость кофе, но и логистические расходы, упаковку, производственные затраты, торговые наценки и валютный фактор, подчеркнул собеседник агентства.