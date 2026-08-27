Лут на примере розовой гречихи объяснила особое отношение русских людей к полю Лут объяснила, почему для русского человека поле имеет особое значение

Москва27 авг Вести.Традиционно русский человек относится к полю с особым отношением из-за его "простой красоты".

Например, на выставке-форуме "Всероссийский день поля - 2026" участники любовались посевами гречихи. В разговоре с ИС "Вести" личным наблюдением поделилась министр сельского хозяйства России Оксана Лут.

По ее словам, поле розовой гречихи выглядело "невозможно красиво".

[Для русского человека понятие поля имеет особое значение, потому что] просто красиво. В этом году на Дне поля особенностью являлась гречиха. Я всегда считала, что гречиха белая. Тут вдруг поняла, что есть розовая гречиха. Это красиво невозможно. У всех женщин - с лавандой надо обязательно съездить сфотографироваться. Вот тема с гречихой - просто топ сказала министр



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