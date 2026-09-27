Тыква более 87 кг победила в конкурсе на самый большой овощ в подмосковном Клину

В подмосковном Клину определили победителей конкурса овощей-гигантов Тыква более 87 кг победила в конкурсе на самый большой овощ в подмосковном Клину

Москва27 сен Вести.Победительницей конкурса овощей-гигантов в Клину Московской области стала тыква весом 87,8 кг, ее вырастила семья Давыдовых, сообщил в своем MAX-канале глава муниципалитета Василий Власов.

По его словам, итоги конкурса подвели на фестивале "Золотой кабачок" в парке "Сестрорецкий". Гости праздника дегустировали соленья, варенья и выпечку. В конкурсе овощей-гигантов участвовали кабачки, тыквы, патиссоны и кочаны капусты.

В этом году победила семья Давыдовых. У них самая большая тыква и кабачок: они вырастили тыкву весом 87,8 кг и кабачок 20,22 кг написал Власов

Все участники получили заслуженные дипломы и подарки.