Москва27 сенВести.Победительницей конкурса овощей-гигантов в Клину Московской области стала тыква весом 87,8 кг, ее вырастила семья Давыдовых, сообщил в своем MAX-канале глава муниципалитета Василий Власов.
По его словам, итоги конкурса подвели на фестивале "Золотой кабачок" в парке "Сестрорецкий". Гости праздника дегустировали соленья, варенья и выпечку. В конкурсе овощей-гигантов участвовали кабачки, тыквы, патиссоны и кочаны капусты.
В этом году победила семья Давыдовых. У них самая большая тыква и кабачок: они вырастили тыкву весом 87,8 кг и кабачок 20,22 кгнаписал Власов
Все участники получили заслуженные дипломы и подарки.