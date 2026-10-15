Руспродсоюз: в сентябре больше всего подешевел картофель

В Руспродсоюзе назвали самый подешевевший продукт по итогам сентября Руспродсоюз: в сентябре больше всего подешевел картофель

Москва15 окт Вести.Самым подешевевшим по итогам сентября продуктом в России стал картофель, стоимость которого за месяц снизилась на 11,6%. Об этом сообщил Руспродсоюз.

Картофель стал самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на него в последнюю неделю сентября составили 49,8 рубля за кг, что на 11,6% ниже месяца ранее передает РИА Новости со ссылкой на данные Союза

В список самых подешевевших продуктов попали также капуста, стоимость которой упала на 10,7%, лук (-9,3%), яблоки (-9,2%), морковь (-8,7%) и свекла (-6,3%).

Ранее сообщалось, что по итогам августа стоимость минимальной продуктовой корзины в России в августе снизилась на 2,4% до 7 962,5 рубля.