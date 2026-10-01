Москва8 октВести.Стоимость минимальной продуктовой корзины в России в августе снизилась на 2,4%. Об этом сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.
Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 962,5 рубляотметили в ассоциации
В Мордовии самая низкая стоимость продуктовой корзины - 6,42 тысячи рублей, а дорогой набор продуктов зафиксирован на Чукотке - 21,3 тысячи рублей.
При этом в Санкт-Петербурге стоимость продуктовой корзины в августе составила 9,39 тысячи рублей, а в Москве - 9,42 тысячи рублей.
В Руспродсоюзе напомнили, что в минимальный набор входят базовые продукты питания, включая хлеб, молоко, рыба и мясо. На основе потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум.