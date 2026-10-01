В России стоимость минимальной продуктовой корзины снизилась до 7 962,5 рубля

Руспродсоюз: минимальная продуктовая корзина для россиян подешевела в августе В России стоимость минимальной продуктовой корзины снизилась до 7 962,5 рубля

Москва8 окт Вести.Стоимость минимальной продуктовой корзины в России в августе снизилась на 2,4%. Об этом сообщили РИА Новости в Руспродсоюзе.

Минимальный набор питания на одного человека сегодня в среднем обойдется в 7 962,5 рубля отметили в ассоциации

В Мордовии самая низкая стоимость продуктовой корзины - 6,42 тысячи рублей, а дорогой набор продуктов зафиксирован на Чукотке - 21,3 тысячи рублей.

При этом в Санкт-Петербурге стоимость продуктовой корзины в августе составила 9,39 тысячи рублей, а в Москве - 9,42 тысячи рублей.

В Руспродсоюзе напомнили, что в минимальный набор входят базовые продукты питания, включая хлеб, молоко, рыба и мясо. На основе потребительской корзины рассчитывается прожиточный минимум.