В Руспродсоюзе назвали самый подешевевший в октябре продукт Рупродсоюз: стоимость яблок в октябре снизилась на 7,5%

Москва6 ноя Вести.Сильнее всего в октябре в РФ подешевели яблоки: их стоимость в течение месяца снизилась на 7,5%, до 141,8 рубля за килограмм, сообщило РИА Новости со ссылкой на Руспродсоюз.

Яблоки стали самым подешевевшим за месяц продуктом в России. Средние потребительские цены на них в последнюю неделю октября составили 141,8 рубля за килограмм, что на 7,5% ниже месяца ранее отметили в ассоциации

Там уточнили, что на втором месте в этом рейтинге оказалась морковь, цена на которую снизилась на 5,2%, на третьей строчке – лук, подешевевший на 4,7%, затем следуют капуста (-4,2%) и сахар (-2,6%).