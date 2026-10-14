Руспродсоюз: огурцы в России подешевели на 3,7% и стоят 123,7 рубля за кг

Почему дешевеют огурцы: Руспродсоюз назвал причины снижения цен Руспродсоюз: огурцы в России подешевели на 3,7% и стоят 123,7 рубля за кг

Москва14 окт Вести.Средняя розничная цена огурцов в крупных торговых сетях России к концу сентября опустилась до 123,7 рубля за килограмм. Это на 3,7% ниже, чем годом ранее, сообщил 14 октября в интервью РИА Новости исполнительный директор Руспродсоюза Дмитрий Востриков.

На данный момент цены на огурцы снижаются по недельным сравнениям и относительно аналогичных периодов прошлого года описал он текущую динамику

По данным ассоциации, к четвертой неделе сентября огурцы подешевели на 1,9% за неделю и на 1,4% за месяц. За два года цена снизилась на 2,3%. Удешевление в начале осени Востриков назвал традиционным. По его словам, цены на огурцы в течение года сильно меняются в зависимости от сезона. После зимы затраты на обогрев теплиц сокращаются, а на рынке становится больше овощей открытого грунта, поэтому стоимость падает до годового минимума.

Климат России не позволяет выращивать овощи в открытом грунте круглый год, подчеркнул эксперт. Летний урожай, который можно хранить, требует капитальных вложений в современные хранилища. Импортные овощи дорожают из-за логистики и пошлин, а в тепличном производстве нужны подогрев и досветка. Эксперты называли главной причиной скачков цен высокие зимние расходы на обогрев и освещение теплиц и отсутствие таких расходов летом. В холодное время года отечественной продукции из-за этих затрат трудно конкурировать с зарубежной.

В условиях открытых границ наша продукция по году не сможет конкурировать по затратам на производство с импортными овощами открытого грунта из стран с круглогодичными урожаями без значительных ввозных пошлин отметил эксперт

Востриков при этом напомнил, что госпрограмма Минсельхоза с поддержкой, субсидиями и льготными кредитами для тепличных комплексов расширила российское производство. Она же обеспечила рынок свежими овощами.

По данным Росстата от 9 октября, из овощей сильнее всего в сентябре подешевел картофель, на 13,1%. Свекла стала дешевле на 8,9%, яблоки на 8,6%. Снизились также цены на лимоны, сладкий перец, огурцы, свежие грибы и чеснок.