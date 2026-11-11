В России разработали три новых сорта картофеля В Новосибирске разработали три новых сорта картофеля

Москва11 ноя Вести.Три новых сорта картофеля разработали в Институте цитологии и генетики (ИЦиГ) Сибирского отделения Российской академии наук (СО РАН). Их готовят к сортоиспытаниям, сообщили в Telegram-канале учреждения.

Как отмечается в публикации, ученые готовят к государственным испытаниям перспективные гибриды "Авангард", "Тайга" и "Атаман".

В частности, сорт "Тайга" относится к раннеспелым, что актуально для Западной Сибири, где короткий вегетационный период и резко континентальный климат ограничивают возможности культуры. Сорт "Атаман" устойчив к засухе и имеет высокую урожайность.

Получение безвирусного посадочного материала и создание новых сортов станет одной из задач нового центра ИЦиГ СО РАН площадью более 4500 кв. м, который начали строить в Новосибирске. В институте уточнили, что его планируют ввести в эксплуатацию к 2029 году.

Также в центре планируют развивать применение генетических технологий для ускорения селекции пшеницы, ячменя и рапса.

В пресс-службе добавили, что сейчас ученые ИЦиГ совместно с омскими коллегами готовят к испытаниям новый низкорослый сорт пшеницы. Новый центр объединит лаборатории ДНК-анализа, ПЦР-диагностики, биохимии и выращивания растений.

Ранее губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов сообщил, что еще несколько тепличных комплексов планируется построить на Чукотке, что позволит через три года полностью обеспечить регион свежими овощами.