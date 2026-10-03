Более 50 тестов для диагностики заболеваний появится в России до 2030 года

Скоро в России появится еще более 50 тестов для диагностики разных заболеваний Более 50 тестов для диагностики заболеваний появится в России до 2030 года

Москва3 окт Вести.До 2030 года в России запланировано создание не менее 50 быстрых тест-систем для диагностики различных заболеваний. Об этом сообщил врио директора ФКУЗ "Ставропольский научно-исследовательский противочумный институт" академик РАН Александр Куличенко в интервью ТАСС.

За последние четыре года научно-исследовательскими организациями Роспотребнадзора создано 124 тест-системы для диагностики различных заболеваний, в том числе лихорадок денге, чикунгунья, Зика. В основе лежит технология, которая сокращает время исследования в три раза - до 30-60 минут. До 2030 года запланировано создание еще не менее 50 быстрых тест-систем уточнил академик

Ранее сообщалось, что специалисты Роспотребнадзора первые в мире зарегистрировали тест-систему для диагностики in vitro, использующим технологию CRISPR/Cas для определения устойчивости к антибиотикам.