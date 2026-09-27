В России разрабатывают биокомпьютеры на основе ДНК Глава РАН Красников: в стране разрабатывают биокомпьютеры

Москва27 сен Вести.В России ведутся разработки биокомпьютеров, в том числе вычислительных систем на основе молекул ДНК, белков и живых нейронов. Об этом РИА Новости сообщил глава Российской академии наук, ученый в области микро- и наноэлектроники Геннадий Красников.

Впрочем, он отметил, что массовое распространение биокомпьютеров остается отдаленной перспективой. Ученым еще предстоит определить, какие преимущества такие системы смогут дать по сравнению с существующими технологиями.

Безусловно, работы ведутся, и в нескольких направлениях. Например, создание на основе молекул ДНК, различных белков, памяти – важного атрибута любой вычислительной техники. Создаются вычислители на базе живых нейронов сказал Красников

Глава РАН добавил, что транзисторы в ближайшие десятилетия вряд ли утратят свое значение для вычислительной техники. По его словам, перспективными направлениями остаются новые материалы, в том числе двумерные, однако основой технологий по-прежнему будет кремниевая пластина.

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