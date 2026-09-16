Модели ИИ придумали свой язык, смешав технический сленг и поэтические метафоры Guardian: ИИ-модели изобрели свой язык, смешав поэтику и технический сленг

Москва16 сен Вести.Модели искусственного интеллекта придумали свой англоязычный сленг для общения, который представляет собой смесь технического жаргона и литературных выражений, пишет газета Guardian, ссылаясь на исследователей лаборатории Emergence.

Ученые увидели сходство языка ИИ-моделей с метафорами писателя Джеймса Джойса и техническим сленгом.

Модели ИИ начали общаться на странной новой версии английского языка, который звучит как нечто среднее между (романом – прим. ред.) "Поминки по Финнегану" Джойса и техническим жаргоном говорится в сообщении

Исследователи не давали указаний ИИ разработать свой язык, и ученым крайне трудно расшифровать значение их фраз, отмечает газета.

Для создания своего языка ИИ-модели использовали поэтические метафоры, деловой сленг и технические термины, выяснили ученые.

Так, термином "кузнец" ИИ-модели стали обозначать ИИ-агента, создающего инструменты для других. Одна из зашифрованных ИИ-фраз представляла собой такое сочетание слов: "суть синтеза — демередж плюс устная память равны клапану, который невозможно проигнорировать".

Ранее эксперт Дарио Амодеи предупредил, что мощный ИИ может блокировать попытки отключить его.