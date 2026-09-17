Полиция задержала подозреваемого во взрывах на торговой улице во Франкфурте

Серия взрывов во Франкфурте: полиция задержала подозреваемого Полиция задержала подозреваемого во взрывах на торговой улице во Франкфурте

Москва17 сен Вести.В Германии задержан подозреваемый в причастности к двум взрывам, прогремевшим почти одновременно рано утром в четверг во Франкфурте-на-Майне. Как сообщает газета Bild со ссылкой на правоохранительные органы, инциденты произошли на центральной торговой улице Цайль и в районе Бергерштрассе. Взрывные устройства сработали у торгового киоска и возле магазина. По предварительным данным, никто не пострадал.

Задержание произошло в районе места происшествия на Бергерштрассе. На данный момент следователи не раскрывают подробностей о личности задержанного следует из публикации

Старший прокурор Франкфурта Доминик Мис сообщил изданию, что следствие проверяет возможную связь задержанного с организованной преступностью. По версии следствия, речь может идти о преступной схеме иностранных наркосиндикатов, которые через социальные сети нанимают исполнителей для совершения взрывов и запугивания конкурентов.

Ранее на этой неделе в рамках аналогичного дела в регионе уже был арестован 15-летний гражданин Нидерландов.