Неизвестные взорвали две бомбы на улице во Франкфурте-на-Майне Bild: взрывы прогремели на торговой улице во Франкфурте-на-Майне

Москва17 сен Вести.Во Франкфурте-на-Майне неизвестные привели в действие два взрывных устройства. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на местную полицию.

Взрывы прогремели рано утром 17 сентября. Устройство сдетонировало у киоска, второе – у магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.

Правоохранительные органы связали произошедшее с организованной преступной группировкой. Инцидент продолжил серию аналогичных происшествий в регионе. Так, в начале текущей недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе произошли сразу несколько взрывов.