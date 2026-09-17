Москва17 сенВести.Во Франкфурте-на-Майне неизвестные привели в действие два взрывных устройства. Об этом пишет газета Bild со ссылкой на местную полицию.
Взрывы прогремели рано утром 17 сентября. Устройство сдетонировало у киоска, второе – у магазина в районе Бергерштрассе. Информации о пострадавших и жертвах пока не поступало.
Правоохранительные органы связали произошедшее с организованной преступной группировкой. Инцидент продолжил серию аналогичных происшествий в регионе. Так, в начале текущей недели во Франкфурте и соседнем Оффенбахе произошли сразу несколько взрывов.