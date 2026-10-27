В Гане выделили 400 гектаров под российский картофель Гана выделила 400 гектаров земли под российский проект агротехнологий

Москва27 окт Вести.Министерство сельского хозяйства Ганы выделило 400 гектаров земли для реализации импорта в страну российских сельскохозяйственных технологий и выращивания российских сортов картофеля. Об этом сообщила ИС "Вести" директор Агробиотехнологического департамента Российского университета дружбы народов (РУДН) Елена Пакина.

Идею импортировать российские разработки поддержали и власти африканской страны.

Под этот проект экспорта российских технологий Министерство сельского хозяйства Ганы выделило 400 гектаров земли. Представьте себе, что на этих 400 гектарах будут выращиваться российские сорта [картофеля], будет использоваться российская техника рассказала Пакина

По словам старшего преподавателя Агробиотехнологического департамента РУДН Валерии Гресис, сейчас в Гане уже подготовлены поля, установлена ирригационная система, проведен агрохимический анализ почв.

Агрономы Ганы считают картофель перспективным продуктом. Теоретические знания они получают в РУДН, а практику оттачивают на предприятии в Подмосковье. На месте выращивают картофель для производства чипсов.

Помимо этого, корнеплод можно применять не только в продовольственной сфере.

И в фармацевтике он используется, и в нефтянке используется, и одежду делают, и бумагу с использованием картофельного крахмала. отмечает председатель Картофельного союза, гендиректор группы компаний Сергей Лупехин.

Кроме этого, Россия увеличивает поставки удобрений в страны Африки. Доля нашей страны на рынке континента достигла 20%.