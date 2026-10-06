Москва6 окт Вести.Сьерра-Леоне готова предоставить российским предпринимателям в аренду земли для выращивания кофе, который отличается высоким качеством. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Сьерра-Леоне в России Мохамед Йонгаво.

По словам дипломата, страна заинтересована в расширении поставок своей продукции на российский рынок. Он отметил, что Россия закупает значительные объемы кофе, однако импортирует его через третьи страны, поэтому прямые поставки из Сьерра-Леоне могли бы снизить пошлины и другие ограничения.

Почему бы вам, россиянам, российским бизнесменам не покупать кофе напрямую из Сьерра-Леоне, чтобы пошлины и другие ограничения были бы поменьше? предложил Йонгаво

Посол рассказал, что уже посещал Сьерра-Леоне вместе с несколькими российскими предпринимателями, заинтересованными не только в покупке кофе, но и в его выращивании. По его словам, власти страны готовы сдавать им земли в аренду, а первые поставки выращенного там кофе в Россию могут начаться через три-четыре года.

Йонгаво согласился, что Сьерра-Леоне не является крупнейшим производителем кофе в Африке, однако местный продукт отличается высоким качеством и производится органическим способом, подчеркнул посол.

Ранее дипломат Сержио Родригес дос Сантос заявил, что Бразилия нацелена на расширение использования национальных валют в торговле с Россией. Страны поставляют друг другу минеральные удобрения, сою, мясо и кофе.