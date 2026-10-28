Россия готова работать над адаптацией кукурузы, сорго и проса для Африки Лут: РФ готова работать над адаптацией для Африки кукурузы, сорго и проса

Москва28 окт Вести.Россия готова работать над адаптацией трех своих сельскохозяйственных культур для стран Африки - это кукуруза, сорго и просо. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Свое интервью она дала на полях проходящего в Москве саммита Россия-Африка.

У нас есть особенность, что у нас немного отличаются культуры с Африкой. У нас пересечение идет преимущественно по кукурузе, сорго и просу - вот основные культуры… И здесь мы готовы работать по адаптации нашей селекции, потому что, несмотря на то, что культура одна, климатические условия абсолютно разные. Поэтому мы готовы работать под над адаптацией наших культур. Вот кукуруза, сорго, просо - вот это, наверное, три основных культуры сообщила Лут

Ранее руководитель проекта "Индустриально-образовательное партнерство со странами Африки" Университета МИССиС Масамба Ках заявил ИС "Вести", что предприниматели Ганы заинтересованы в развитии сельского хозяйства с помощью российских технологий, в том числе в возможности изучить выращивание риса в России.