Москва28 окт Вести.Работа по вывозу зерна из России ведется по плану, полное закрытие Черноморского бассейна не мешает экспорту. Об этом в беседе с ИС "Вести" заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Она поблагодарила всех участников экспорта зерновых культур.

У нас идет все по тому плану, который мы себе наметили в целом. Я хочу сказать большое спасибо всем, кто участвует в экспорте зерновых. Мы идем достаточно неплохим темпом, учитывая полное закрытие Черноморского бассейна. Поэтому уверена, что все, что необходимо, мы вывезем, и рынок будет внутри стабильный сказала Лут

Также министр сообщила, что с начала 2026 года Россия экспортировала в страны Африки 13 млн тонн зерновых.