Москва28 окт Вести.В России оцифрованы сохранившиеся со времен Советского Союза почвенные карты Африки, это может помочь в адаптации семян российских культур для африканского континента. Об этом сообщила в интервью ИС "Вести" министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут.

Свое интервью она дала на полях проходящего в Москве саммита Россия-Африка.

Семена - мы работаем сейчас с ними, но у нас пока еще нет заказа под адаптацию. То есть мы должны найти техзаказчика на территории каких-то из африканских стран, может быть, там одна-две, для того, чтобы стартануть, чтобы они нам поставили техзадание. Потому что глобально у нас есть почвенные карты Африки, сохранившиеся еще с Советского Союза, мы их оцифровали, и в целом нам есть с чем работать. Но нужно достичь договоренности сказала Лут

Также глава Минсельхоза сообщила, что Россия готова работать над адаптацией трех своих сельскохозяйственных культур для стран Африки - это кукуруза, сорго и просо.