Глава Минсельхоза Лут сообщила о сборе более 130 млн тонн зерна в РФ в 2026 году

Сбор зерна в России превысил 130 миллионов тонн с начала 2026 года Глава Минсельхоза Лут сообщила о сборе более 130 млн тонн зерна в РФ в 2026 году

Москва16 окт Вести.Суммарный урожай зерновых в России с начала 2026 года превысил 130 миллионов тонн в бункерном весе. Об этом заявила министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут в ходе рабочей поездки в Рязанскую область, передает ТАСС.

По словам руководителя ведомства, уборочная кампания вступила в завершающую фазу.

Обмолочено уже порядка 95% площадей, при этом сбор пшеницы составил около 95 миллионов тонн, что на два миллиона тонн превышает показатели предыдущего года, пояснила министр.

Продовольственная безопасность страны по этому направлению уже полностью обеспечена подчеркнула Лут

Кроме того, полученный объем формирует надежную базу для сохранения экспорта.

Лут также отметила опережающие темпы сбора масличных культур, выразив надежду на итоговые результаты не ниже уровня прошлого года.

Несмотря на засуху в Алтайском крае, урожай гречихи вырос почти на 20% по сравнению с 2025 годом и достиг порядка 700 тысяч тонн, подытожила глава Минсельхоза.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года производство зерна в России превысило уровень внутреннего потребления на 72,7%, а уровень самообеспечения составил 172,7% против 152,4% в 2024 году.