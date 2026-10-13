Росстат зафиксировал рост профицита зерна в России по итогам года

Производство зерна в России превысило внутреннее потребление на 72,7% Росстат зафиксировал рост профицита зерна в России по итогам года

Москва13 окт Вести.По итогам прошлого года производство зерна в России превысило уровень внутреннего потребления на 72,7%, а уровень самообеспечения составил 172,7% против 152,4% годом ранее. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Росстата.

Как напомнили в Минсельхозе, в 2025 году аграрии собрали третий по величине урожай зерновых в истории страны, а также обновили рекорды по масличным и зернобобовым культурам.

При этом в 47 регионах показатель самообеспечения превысил 100%, а лидерами стали Карачаево-Черкесия (465,9%) и Ставропольский край (419,6%).