Россиянам объяснили, почему советские елочные игрушки такие дорогие Новиков: цена советских новогодних игрушек растет, так как их становится меньше

Москва20 ноя Вести.Стоимость советских новогодних игрушек растет, так как их становится все меньше. Об этом ИС "Вести" заявил преподаватель Московского государственного института культуры, член гильдии маркетологов Игорь Новиков.

Советских игрушек становится с каждым годом все меньше и меньше, потому что они имеют свойство разбиваться, и поэтому цена растет. Ну и плюс, если вы купили какую-то дорогую игрушку, вам кажется, что вы вложили больше в этот праздник, и поэтому цена, даже если она изначально завышена, вот эта более высокая цена для человека является более приятной, потому что он начинает считать, что он купил действительно ценную вещь. Даже если это не так на самом деле. Так работает наш мозг сказал он

Ранее Игорь Новиков заявил, что парные фигурки горлиц из фильма "Один дома 2", которые являются символом дружбы и любви, стали самым популярным подарком на Новый год среди россиян.