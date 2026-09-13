Москва13 сен Вести.Цикл печати новогодней елки метровой высоты на 3D-принтере московской фабрики игрушек составляет почти 67 часов. Об этом ИС "Вести" рассказал технический директор фабрики Антон Лапин.

По его словам, технология 3D-печати дала ему возможность создавать игрушки для детей дома.

Это наш большой 3D-принтер, на котором мы делаем объемные изделия. Именно он нам позволяет делать изделия в ширину и глубину 80 см, а в высоту – целый метр. В настоящий момент мы печатаем елочку, ее высота будет 99 см. Печататься она будет 66 час и 58 минут… 3D-печать дала возможность мне дома создавать игрушки для детей пояснил Лапин

Отмечается, что на фабрике выпускают не только елочные игрушки, но еще и развивающие наборы, а также проводят экскурсии для тех, кому интересно, как воплотить фантазии в жизнь.

Фабрика принимала участие в спецпроекте "Время возможностей", который проходил в Москве в период с 30 мая по 6 сентября. Проект направлен на поддержку и развитие малого бизнеса.