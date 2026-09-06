Гендир Карачаровского завода: планируем выйти на выпуск 10-12 тысяч лифтов в год

Карачаровский завод планирует удвоить производство лифтов Гендир Карачаровского завода: планируем выйти на выпуск 10-12 тысяч лифтов в год

Москва6 сен Вести.В планах Карачаровского механического завода увеличение производства лифтов с 5 тысяч до 10-12 тысяч в год. Об этом в беседе с ИС "Вести" рассказал генеральный директор предприятия Дмитрий Сидельковский.

По его словам, завод является одним из крупнейших в России и на всем постсоветском пространстве. Здесь создается лифтовой кластер для привлечения смежных производителей.

Мы выпускаем сейчас ежегодно более 5 тысяч лифтов. В плане – перейти на выпуск до 10-12 тысяч лифтов ежегодно. Мы создаем здесь не просто какое-то дополнительное расширенное производство, мы создаем здесь национальный лифтовой кластер для того, чтобы он стал центром притяжения всех окололифтовых производителей, консолидировать технические усилия, экспертизу в этом направлении, развивать в том числе и новую продукцию отметил Сидельковский

На одной из новых линий завода производятся безредукторные лебедки – один из важнейших лифтовых механизмов, ранее в России не производившийся. Благодаря им лифты становятся тише, а сами лебедки компактнее и проще в обслуживании.

Ранее сообщалось о строительстве самой высокой в России испытательной башни для лифтов на Карачаровском механическом заводе. Ее высота составит 168 метров.