Москва24 июн Вести.Объем инвестиций группы S7 в развитие Бердского электромеханического завода (БЭМЗ) достигнет 5,8 млрд рублей. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на годовой отчет предприятия.

В период с 2023 по 2025 год группа S7 реализовала на БЭМЗ три этапа инвестиционной программы, направив на них 3,6 млрд рублей. Средства были использованы для организации производства авиационного крепежа и развития компетенций в области ремонта авиационной техники. На 2026 год утвержден очередной этап программы объемом 2,23 млрд рублей, в рамках которого планируется освоение ремонта стоек шасси иностранных воздушных судов.

Приоритетное направление деятельности завода – "техобслуживание авиационных компонентов и производство структурных элементов для гражданских воздушных судов" следует из отчета

"Ведомости" отмечают, что ключевая задача предприятия - обеспечение поддержания летной годности воздушного флота авиакомпании "Сибирь" (S7 Airlines).

Между тем сообщалось, что в России планируется производить около 30 авиадвигателей ПД-8 в год. Указывается, что Росавиация выдала документ, который подтверждает соответствие двигателя нормам летной годности, а значит он безопасно может эксплуатироваться в авиакомпаниях. Специалисты авиаотрасли уверены, что отечественный двигатель ПД-8 является надежным, поскольку для обеспечения безопасности эксплуатации он прошел множество испытаний.