Спрос на тамагочи и тетрисы у россиян вырос на четверть

В России наблюдается бум на ретро-игрушки Спрос на тамагочи и тетрисы у россиян вырос на четверть

Москва28 окт Вести.Аналитики сервиса "Чек Индекс" (компания "Платформа ОФД") зафиксировали ажиотажный интерес россиян к игрушкам из прошлого. За период с января по сентябрь продажи культовых тамагочи и карманных тетрисов увеличились на 24–28% по сравнению с прошлым годом. Данные об этом приводит РИА Новости.

Лидером по популярности стали виртуальные питомцы: количество покупок тамагочи выросло на 28%. При этом медианная цена устройства составила 2720 рублей, что на 6% выше прошлогоднего уровня. Не меньшим спросом пользуются и карманные тетрисы — их приобретали на 24% чаще, а средняя цена выросла на 8%, достигнув 346 рублей.

Вторую волну популярности переживает и интерактивная игрушка Ферби. Число покупок говорящего робота увеличилось на 16%, а его медианная стоимость составила 2360 рублей (+7% за год).

Эксперты связывают такой тренд с двумя факторами: ностальгией взрослой аудитории по собственному детству и растущим интересом детей к интерактивным форматам развлечений.