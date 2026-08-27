Эксперт объяснила резкое повышение спроса на товары для животных в России Эксперт заявила, что зоотовары попали в категорию "нельзя отложить"

Москва27 авг Вести.В России вырос спрос на товары для животных на фоне снижения интереса к другим непродовольственным категориям, так как корм нужен домашним питомцам каждый день, и его покупку нельзя отложить. Об этом ИС "Вести" заявила финансовый консультант Майя Асмян.

Потребитель стал более рациональным. Люди перераспределяют свой бюджет. Зоотовары попали в категорию "нельзя отложить". Корм нужен каждый день нашим питомцам, и его просто не заменить, а вот технику, одежду или даже детские какие-то вещи можно купить позже, поискать варианты подешевле, взять с рук … Животные тоже считаются нашими членами семьи. Мы же не можем сказать: "Кошечка или собачка, ты сегодня не будешь кушать, давай мы отложим, через недельку, когда будут деньги, мы купим корм сказала она

Также эксперт отметила, что спрос на зоотовары вырос из-за увеличения количества домашних животных.

Сейчас в каждой семье практически мы можем увидеть домашнее животное и действительно многим, в том числе одиноким людям, это спасение иметь питомца добавила она

Ранее зоолог Ольга Сибирякова заявила, что если домашняя кошка достает еду из миски лапой, это говорит о том, что посуда ей не подходит по размеру и животное испытывает так называемый "стресс усов".