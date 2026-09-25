Москва25 сен Вести.Среди российского поколения зумеров, людей, родившихся в период с 2003 по 2015 год, набирает популярность коллекционирование игрушек в виде питомцев. Психолог Екатерина Алексеева объяснила этот тренд желанием людей успокоится за счет чувства контроля, пишет KP.RU.

Издание пишет, что зумеры охотятся за игрушками Littlest Pet Shop. Это маленькие звери различной окраски с болтающимися головами. Коллекционеры называют их петшопами. Всего с 1992 года создано более трех тысяч видов уникальных игрушек, но бум их популярности пришелся на 2010-е годы. Коллекционеры готовы отдать за редкие образцы до 300 тысяч рублей.

Игрушки связаны для людей с ощущениями из детства, эмоциями, воспоминаниями, безопасностью… Также здесь включается азарт – хочется собрать всю коллекцию и получить то, чего не хватало в детстве. Это то, чем я могу управлять. Хотя на самом деле это и мнимое ощущение контроля, но оно действительно успокаивает. Это простой способ порадовать своего внутреннего ребенка пояснила Алексеева

Ранее аналитический психолог Анна Хныкина рассказала, зачем зумеры устраивают свидание с самими собой. Так молодежь может гарантированно хорошо провести время, без зависимости от эмоций другого человека.