В России подскочил спрос на CD-плееры и кассетные магнитофоны В России резко выросли продажи кассетных магнитофонов и CD-плееров

Москва16 сен Вести.Спрос на кассетные магнитофоны, пленочные фотоаппараты и CD-плееры резко вырос в России, в том числе из-за интереса со стороны поколения зумеров, пишет РБК со ссылкой на данные аналитического центра "Чек Индекс" компании "Платформа ОФД", крупнейшего оператора фискальных данных.

Как отмечает издание, фото- и музыкальная ретротехника стала модной.

Штучные продажи CD-проигрывателей за восемь месяцев 2026 года в сравнении с аналогичными периодами 2025-го и 2024-го выросли на 16 и 51% соответственно … Медианная цена таких устройств составляет 9607 руб говорится в сообщении

Отмечается, что продажи кассетных магнитофонов за восемь месяцев выросли на 10% к уровню прошлого года и на 36% - к показателям 2024 года. Пленочных фотоаппаратов продано на 12% больше, чем за тот же период 2025 года, и на 34% больше, чем в позапрошлом году.

Средняя цена кассетного магнитофона сейчас составляет 12 509 рублей, а пленочного фотоаппарата – 4 678 рублей.

Также продолжается тренд на виниловые проигрыватели – их продано на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Этот спрос отражает более широкий тренд на ретроэстетику, который активно подхватывают в том числе зумеры. Такие подарки также часто покупают в подарок на дни рождения, к знаменательным датам, на Новый год, корпоративный мерч отметили РБК в компании "Платформа ОФД"

Ранее психолог Виктория Шиманская объяснила, с чем связана популярность старых вещей у зумеров.