Москва20 ноя Вести.Парные фигурки горлиц из фильма "Один дома 2: Потерявшиеся в Нью-Йорке", которые являются символом дружбы и любви, стали самым популярным подарком на Новый год среди россиян. Об этом ИС "Вести" заявил преподаватель Московского государственного института культуры, член Гильдии маркетологов Игорь Новиков.

По его словам, россияне уже начали покупать новогодние украшения и подарки.

Особенно мы видим рост продаж козочек, как символа Нового года. И пока что на втором месте очень интересная игрушка из фильма "Один дома 2" – это горлицы. В том году эти горлицы были на первом месте, это очень такой памятно-эмоциональный подарок, когда одна горлица у тебя, а другую ты даришь какому-то дорогому человеку. Ну и, соответственно, люди у нас тоже это дарят друзьям, знакомым. Достаточно такая милая история сказал он

Ранее портал KP.RU изучил, какие песни звучали в новогоднем телеэфире чаще всего за последние пять лет, а также что люди чаще всего слушают на Новый год на музыкальных стриминговых сервисах.