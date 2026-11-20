На Новый год россияне будут слушать песню "Матушка-земля"

Названы песни, которые чаще всего звучат в эфире на Новый год На Новый год россияне будут слушать песню "Матушка-земля"

Москва20 ноя Вести.Портал KP.RU изучил, какие песни звучали в новогоднем телеэфире чаще всего за последние пять лет, а также что люди чаще всего слушают на Новый год на музыкальных стримингах.

Самыми популярными композициями в новогодних эфирах стали, в частности, "Все для тебя" (Стас Михайлов), "Есть только миг" (Михаил Шуфутинский), "Зимний сон" (Алсу), "Конь" (группа "Любэ"), "Матушка-земля" (Татьяна Куртукова), "Невозможное возможно" (Дима Билан).

Лидерами на стримингах стали "Матушка-земля", "Поезда" (группа "Комната культуры" и Женя Трофимов) и "Худи" (Севиль, Нилетто, Джиган).

Ранее агентство РИА Новости заявило, что песни Владимира Высоцкого нравятся россиянам больше, чем творчество корейской группы BTS и певца из США Bruno Mars.