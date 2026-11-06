Москва6 ноя Вести.С ноября началось активное бронирование звезд эстрады на новогодние корпоративы. Декабрь у артистов год кормит. Сайт KP.RU выяснил у продюсера Ильи Саглиани, кто из звезд наиболее востребован, и у кого самые высокие гонорары.

Существует пять критериев выбора артистов на новогодние корпоративы. Первый - репертуар, который знает публика разных возрастов. Второй - личность артиста, который одновременно и поет, и ведет, и умеет создавать настроение на празднике. Третий - мода на звезду. Четвертый - накопленная популярность, которую за этот год удачно подкрепили новыми песнями. Пятый - тематический новогодний репертуар. Скажу сразу, что уже 26 лет главная песня корпоративов по-прежнему "Новогодняя" от группы "Дискотека Авария" рассказал продюсер

В этом году в топе нет "пятерки" артистов, которые последние два года стабильно занимали свои места в списке супер востребованных звезд на новогодних корпоративах. Из списка выбыли Надежда Кадышева, Леонид Агутин, Анна Асти и Jony. Зато в Топ-50 вернулась Катя Лель, чья старая пеня «Мой мармеладный» неожиданно завирусилась и попала на первые строчки музыкальных стриминговых сервисов.

Илья Саглиани назвал корпоративные расценки главных участников новогодних корпоративов.

От 8 до 12 млн рублей - Филипп Киркоров, Григорий Лепс, Сергей Жуков, Баста и Полина Гагарина.

От 5 до 7 млн рублей — Севиль, ZIVERT, Ваня Дмитриенко, Николай Басков, «Иванушки International», Дима Билан, Сергей Лазарев, Любовь Успенская.

От 4 до 5 млн рублей — Прохор Шаляпин, «Дискотека Авария», Владимир Пресняков, Татьяна Куртукова, Татьяна Буланова, Сосо Павлиашвили, «Комната Культуры».