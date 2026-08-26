В России сохраняется большой спрос на концерты звезд 90-х и нулевых Концерты звезд 90-х и нулевых пользуются популярностью у россиян

Москва26 авг Вести.Концерты исполнителей, ставших знаменитыми в 90-х и 2000-х годах, по-прежнему пользуются большой популярностью в России.

Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на данные сервиса "Яндекс афиша" и группы компаний Kassir.ru.

Директор по контенту и развитию бизнеса "Яндекс афишы" Энрико Мазавришвили рассказал изданию, что в январе-июне наибольшим спросом пользовались концерты групп "Руки Вверх!" и "Ленинград", Леонида Агутина, а также совместная программа рэперов Басты и Гуфа. Среди зарубежных артистов востребованными оказались исполнители Flo Rida и Джейсон Деруло.

Управляющий партнер агентства IPG Руслан Колюх отметил, что популярность звезд 90-х и нулевых связана с трендом на ностальгию по тем временам. По его словам, миллениалы готовы платить за это "важное для них ощущение".

Ранее "Газпром Арена" сообщила, что концерт американского рэпера Канье Уэста в Петербурге не может состояться из-за отсутствия договора аренды площадки.

Между тем организаторы концерта не собираются переносить выступление в другие города. В соцсетях агентства Say Agency появилось сообщение о том, что подготовка к мероприятию продолжается.