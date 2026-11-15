Стало известно, какие виниловые пластинки самые популярные у россиян Продавцы виниловых пластинок рассказали о самых любимых исполнителях россиян

Москва15 ноя Вести.Pink Floyd, Queen и Rolling Stones возглавляют список самых любимых исполнителей на виниловых пластинках у россиян. Об этом рассказали РИА Новости в нескольких компаниях.

Если смотреть по нашим реальным продажам, то стабильно в лидерах такие имена: Pink Floyd, Deep Purple, Queen, Uriah Heep, Nazareth, Beatles, Scorpions, AC/DC, Rainbow, Black Sabbath, Rolling Stones, Slade сообщили агентству в интернет-магазине "Винилпарк"

Из более мелодичной музыки, поп-сцены и диско россияне часто покупают виниловые пластинки таких исполнителей, как ABBA, Boney M, Bee Gees, Modern Talking, Donna Summer, Элтон Джон и Адриано Челентано. В топе также Electric Light Orchestra, Alan Parsons Project, Manfred Mann's Earth Band, Dire Straits, Supertramp, Smokie, Джо Кокер, Крис Ри, Эрик Клэптон, Depeche Mode и Фрэнк Синатра.

Самыми популярными стали пластинки следующих исполнителей: Frank Sinatra, Queen, Michael Jackson, Pink Floyd, а также Владимира Высоцкого добавили в пресс-службе Ozon о популярных виниловых пластинках россиян в октябре

Как рассказали в пресс-службе RWB, на Wildberries в III квартале лидируют сборник саундтреков к мультсериалу "Смешарики – 20 лет вместе", а также классика рока – Abbey Road от The Beatles и Nevermind от Nirvana. По данным компании, популярны и издания Ланы Дель Рей, Эми Уайнхаус и Адриано Челентано.

Ранее стало известно, что почти 40% россиян готовы провести радиоточку в квартире.