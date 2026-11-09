Спрос на ремонтные услуги в России вырос на 17% за девять месяцев 2026 года

Россияне стали чаще делать ремонт и искать строительные материалы Спрос на ремонтные услуги в России вырос на 17% за девять месяцев 2026 года

Москва9 ноя Вести.Количество заказов на ремонтные услуги в России за январь – сентябрь 2026 года увеличилось на 17% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. При этом интернет-трафик на сайты строительных магазинов и сервисов поиска мастеров вырос на 61%. Об этом сказано в совместном исследовании "Мегафона" и "Профи.ру".

Наиболее востребованными у россиян оказались сантехнические работы, услуги электриков и ремонт стиральных машин. Самый заметный рост спроса зафиксирован на укладку крупноформатного керамогранита – число заказов увеличилось на 80%. Ремонт пластиковых окон стал популярнее на 77%, а укладка керамогранита на стены – на 76%.

По общему количеству заказов на ремонтные работы лидируют Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург. При этом наиболее активно спрос рос в Тюмени (+34%), Хабаровске и Омске (по 31,2%), Перми (+28,4%) и Томске (+27,3%).

В ходе исследования также выяснили, что основной интерес к строительным материалам и поиску специалистов проявляют россияне в возрасте от 35 до 44 лет. На эту категорию приходится 42% посетителей профильных сайтов. Еще 27% аудитории составляют люди от 45 до 54 лет. Доля молодежи в возрасте 18-24 лет не превышает 1,5%.

Мужчины посещают специализированные ресурсы почти вдвое чаще женщин – их доля составляет 66%.

Согласно результатам исследования, в каждом месяце первых трех кварталов 2026 года количество заказов превышало показатели аналогичного периода 2025 года. Наибольший годовой прирост пришелся на январь и май.

Кроме того, специалисты выявили закономерность в поведении пользователей: строительные материалы россияне чаще ищут по понедельникам, а мастеров для ремонта – по вторникам. Именно в эти дни фиксируется максимальная активность на соответствующих интернет-площадках.

Ранее сообщалось, что спрос на российские склады классов А и B вырос в 1,8 раза за III квартал 2026 года.