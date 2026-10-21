За последние три месяца спрос на склады в России увеличился почти в два раза

В России почти в два раза вырос спрос на склады За последние три месяца спрос на склады в России увеличился почти в два раза

Москва21 окт Вести.Спрос на российские склады классов А и B вырос в 1,8 раза за III квартал 2026 года. Об этом сообщают "Ведомости" со ссылкой на исследование компании Bright Rich | Corfac International.

Уточняется, что компании за этот период арендовали и приобрели в собственность 1,15 млн кв. м логистических площадей. Сооснователь Bright Rich | Corfac International Виктор Заглумин подчеркнул, что при этом данный показатель оказался на 14,2% ниже уровня аналогичного периода 2025 года.

По словам Дианы Горской, директора департамента складской и индустриальной недвижимости Nikoliers, текущий интерес компаний к логистическим объектам обусловлен двумя факторами: плановым расширением логистики и необходимостью заменить отдельные площадки.

Ранее стало известно, что в России суммарная площадь качественной коммерческой недвижимости за последние десять лет выросла более чем в полтора раза и по итогам первого полугодия текущего года достигла 148,3 млн кв. м. При этом к 2030 году показатель может увеличиться еще на 18%.