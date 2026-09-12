Стало известно, какие советские песни больше всего любят в Китае Фэн Литао: песни "Катюша" и "Подмосковные вечера" поют почти по всей КНР

Москва12 сен Вести.Советская и российская музыка до сих пор оказывают огромное влияние на китайскую, а песни "Катюша" и "Подмосковные вечера" поют практически по всей стране. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал советник-посланник посольства КНР в РФ, директор Китайского культурного центра Фэн Литао.

Он сообщил, что сотрудничество в области музыки – неотъемлемая часть отношений между РФ и КНР. По словам Литао, после провозглашения КНР в 1949 году многие китайские студены отправились учиться в консерватории разных городов СССР.

Многие из них после возвращения на родину стали крупными специалистами, известными музыкантами и так далее. И под их воспитанием выросли целое поколение китайских музыкантов. То есть можно сказать, [что] советская, российская музыка влияла и до сих пор влияет на китайскую музыку. … [Она занимает] особое место в Китае. И до сих пор такие песни, как "Катюша", "Подмосковные вечера" действительно поют почти во всей стране рассказал Фэн Литао

Он отметил, что в России также всегда проявляли большой интерес к музыке Китая.

Накануне в Китайском культурном центре в Москве прошел концерт ансамбля Шанхайского филармонического оркестра - музыкального коллектива с 70-летней историей и мировым именем.

Ранее художественный руководитель и генеральный директор Мариинского театра, российский дирижер оркестра Валерий Гергиев рассказал, что коллектив Мариинского театра был первым из международного сообщества музыкантов, кто выступил в Китае.