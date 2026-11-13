Москва13 нояВести.Трехдневный новогодний тур по Золотому кольцу обойдется в среднем в 40 тысяч рублей на человека, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.
Там отметили, что около трети туристов выезжают 31 декабря и обычно – на две ночи. Вторая волна новогодних поездок приходится на 2–4 января, и они "захватывают" уже 3–4 ночи.
Средняя стоимость трехдневного новогоднего тура составляет около 40 тыс. рублей на человека против 38,5 тыс. рублей годом ранееговорится в сообщении на сайте РСТ
Одним из самых популярных считается маршрут "Малое Золотое кольцо": Москва – Владимир – Боголюбово – Суздаль – Кострома – Ярославль.
Что касается 3-дневного тура в Кострому "Новый год в стране Снегурочки" с заездом 30 декабря и выездом 2 января, он стоит 42 тысячи, новогодняя программа "Малое Золотое кольцо" обойдется уже в 48 тысяч, но можно найти 3-дневные новогодние программы и по цене от 29,6 тысячи рублей на человека.