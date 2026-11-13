Тур по Золотому кольцу на 3 дня в новогодние праздники стоит около 40 тысяч

Названа цена трехдневного тура по Золотому кольцу в новогодние праздники Тур по Золотому кольцу на 3 дня в новогодние праздники стоит около 40 тысяч

Москва13 ноя Вести.Трехдневный новогодний тур по Золотому кольцу обойдется в среднем в 40 тысяч рублей на человека, сообщили в Российском союзе туриндустрии (РСТ) со ссылкой на данные туроператоров.

Там отметили, что около трети туристов выезжают 31 декабря и обычно – на две ночи. Вторая волна новогодних поездок приходится на 2–4 января, и они "захватывают" уже 3–4 ночи.

Средняя стоимость трехдневного новогоднего тура составляет около 40 тыс. рублей на человека против 38,5 тыс. рублей годом ранее говорится в сообщении на сайте РСТ

Одним из самых популярных считается маршрут "Малое Золотое кольцо": Москва – Владимир – Боголюбово – Суздаль – Кострома – Ярославль.

Что касается 3-дневного тура в Кострому "Новый год в стране Снегурочки" с заездом 30 декабря и выездом 2 января, он стоит 42 тысячи, новогодняя программа "Малое Золотое кольцо" обойдется уже в 48 тысяч, но можно найти 3-дневные новогодние программы и по цене от 29,6 тысячи рублей на человека.