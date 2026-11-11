Эксперт Спеценко: наледь в упаковке товара указывает на его повторную заморозку

Эксперт Спеценко объяснила, как правильно выбирать замороженные продукты Эксперт Спеценко: наледь в упаковке товара указывает на его повторную заморозку

Москва11 ноя Вести.При покупке замороженных продуктов прежде всего стоит обращать внимание на внешний вид упаковки, заявила в беседе с RT директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества Елена Спеценко.

Если внутри пакета видны снег, лед или крупные слипшиеся комки, то это верный признак того, что продукт оттаял и заморожен повторно.

Такой продукт не обязательно опасен, но свои свойства он уже потерял: овощи становятся водянистыми, а пельмени при варке разваливаются. Если вы видите наледь или слипшиеся куски, лучше положить упаковку обратно на полку пояснила Спеценко

Также нужно проверять температуру в морозильной камере магазина. Замороженные продукты должны храниться при стабильно низкой температуре, иначе бактерии начинают размножаться задолго до того, как покупка окажется дома, подчеркнула эксперт.

Спеценко призвала обращать внимание на то, как продукт выглядит после вскрытия упаковки. Так, неприятный запах, серый цвет рыбы и мяса или белый налет на овощах указывает на неправильное хранение товара.

Замороженные продукты нельзя размораживать и замораживать вновь, от этого они портятся быстрее.

Размораживать лучше постепенно, в холодильнике, а не в горячей воде и микроволновке: так продукт сохраняет структуру и остается безопасным. Если после покупки вы заметили, что продукт потерял форму или цвет, лучше не рисковать и выбросить его заключила Спеценко

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