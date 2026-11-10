Биолог Сафонов: искусственная ель может быть опасна для аллергиков

Биолог предупредил об опасности искусственной ели Биолог Сафонов: искусственная ель может быть опасна для аллергиков

Москва10 ноя Вести.Искусственная ель может стать причиной ухудшения самочувствия у людей, страдающих аллергией, поэтому ее следует провести ее очистку перед установкой в квартире.

По словам биолога Дмитрия Сафонова, основной угроза искусственной ели связана не только с пылью, но и с частицами материала, включая микропластик, которые накапливаются на ветвях за время хранения.

В беседе с РИА Новости эксперт отметил, что пластиковое новогоднее дерево накапливает пыль гораздо активнее других предметов интерьера. Больше всего ее скапливается внутри ветвей, на сгибах и в местах крепления веток к стволу.

Избавиться от пыли на искусственной ели можно, если перед установкой промыть ее под душем – при условии, что конструкция позволяет, – или тщательно протереть каждую веточку влажной тряпкой, а после обязательно полностью высушить елку на балконе сказал эксперт

В период новогодних праздников пыль с елки можно удалять сухой мягкой тканью или собирать пылесосом со специальной мягкой насадкой.

Хранить ель в промежутке между праздниками желательно в чехле из спанбонда, который защитит ее от пыли, а также предотвратит появление плесени.