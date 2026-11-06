Эколог рассказал, чем опасно сжигание мусора на нелегальных свалках около домов Эколог Новицкий: сжигание несортированного мусора может привести к отравлениям

Москва6 ноя Вести.Любое сжигание мусора на открытом воздухе на территориях, которые к этому специально не подготовлены, ведет к неприятным последствиям и несет риски для здоровья человека. Подробнее о них в интервью ИС "Вести" рассказал кандидат биологических наук, почетный работник охраны природы Иван Новицкий.

Сжигание нерассортированного мусора может привести к загрязнению воздуха и к отравлениям людей, живущих в близлежащих к свалке домах, подчеркнул он.

Любое сжигание мусора на открытом воздухе вне территории, которая к этому подготовлена, как на мусоросжигательных заводах, ведет к очень неприятным последствиям. Потому что мусор может быть не только органический: дрова, листва, – это может быть и пластик, и вредные отходы, которые нельзя сжигать ни в коем случае. Поэтому такой несортированный мусор может привести к загрязнению воздуха и даже к отравлениям людей, если рядом населенный пункт сообщил эколог

При сжигании мусора в атмосферу выделяются взвеси и газы, которые могут оказывать отравляющий эффект на организм человека, добавил Новицкий.

Для человека это опасно теми взвесями, теми газами, которые выделяются в окружающую среду и могут оказывать негативное отравляющее действие на организм человека, животных, на растительное сообщество, вообще на все биоценозы. В воздух, помимо обычных при сжигании углекислого газа и воды, могут попадать различные не сгоревшие органические соединения, могут попадать неорганические отходы, которые являются вредными загрязнителями, которые могут быть даже ядовитыми. Пластиковые отходы, разнообразные продукты химического производства могут быть очень вредны для окружающей природной среды уточнил он

Ранее сообщалось, что снижение использования синтетики и проведение влажной уборки надлежащим образом может помочь защитить организм от попадания в него микропластика.