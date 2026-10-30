Москва30 окт Вести.Проблема с использованием пластика в мире будет расти, так как увеличивается и производство полимеров. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал старший научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Шипелин.

Он отметил, что пластик – гениальное изобретение и нужная вещь, однако это "отложенная проблема тысячелетий".

К сожалению, еще не так много времени прошло, чтобы мы действительно увидели те масштабы, которые, возможно, наступят там через 100 или через 200 лет. Проблема, очевидно, будет расти, потому что рост производства полимеров устойчивый. То есть мы видели известную цифру, сколько будет пластика производиться там к 2050 году. Несложно представить, сколько будет образовываться отходов, если их не научатся правильным образом утилизировать и перерабатывать сказал Шипелин

Как обратил внимание эксперт, переработка не всегда помогает решить проблему с пластиком.

Но в этом действительно много плюсов, и я думаю, что это первое, что нужно делать. Второе — это, конечно, системы очистки сточных вод, потому что огромное количество пластика, пластиковых волокон, они именно в воде, и их можно улавливать именно на этапе сброса этих вод, очистки. То есть, конечно, нужно отказываться от тех добавок, которые наиболее токсичны в этих пластиках. Наверное, все-таки будущее за проектированием тех изделий, которые будут композитными, которые будут биоразлагаемыми добавил он

Также эксперт дал советы, как защитить организм от микропластика. По его словам, следует отказаться от синтетических материалов, проводить влажную уборку и использовать фильтрационные системы.