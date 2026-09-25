Москва25 сен Вести.Рыбу, которая потом будет употребляться в пищу, надежнее выращивать искусственно. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Он объяснил, что причинами такого подхода является защита от меняющегося климата.

Для потребления в пищу лучше все-таки рыбу выращивать. Это будет более надежно. Мы живем в условиях меняющегося климата. В море может случиться не только Эль-Ниньо, понимаете? Может случиться ряд других явлений, не только климатических, может быть экосистемный кризис при котором произойдут глобальные перемещения опять же на фоне изменения температуры воды, и они сместят глобально миграционные пути тех же лососей, они переместятся сильно на север. Где они там будут нереститься - большой вопрос, но тем не менее, это в перспективе возможно. Поэтому надо смотреть на это так, что у нас есть выход в виде промышленного выращивания рыбы и рассчитывать вот на это объяснил Сапожников

Ранее Сапожников назвал причины плохой путины лосося в РФ в этом году. К ним он отнес климат, смену миграционных путей, и циклическое сокращение популяции.