Эксперт Шипелин дал совет, как защититься от микропластика Эксперт Шипелин: влажная уборка и отказ от синтетики защитят от микропластика

Москва30 окт Вести.Снижение использования синтетики и проведение надлежащим образом влажной уборки помогут защитить организм от попадания микропластика. Об этом в интервью ИС "Вести" рассказал старший научный сотрудник лаборатории пищевой токсикологии и оценки безопасности нанотехнологий Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи Владимир Шипелин.

Он обратил внимание на то, что именно в синтетических материалах большое содержание пластика. Синтетическими изделиями могут быть текстиль, одежда, ковры и даже мебель, напомнил эксперт.

Чтобы снизить ингаляционное поступление, – потому что именно в пыли очень много этих волокон, – [нужны] надлежащим образом влажная уборка, установка фильтров, фильтрационных систем, которые эти частички собирают. Это то, что касается ингалируемого пластика перечислил Шипелин

Говоря о приеме пищи, эксперт посоветовал избегать поврежденной пластиковой посуды и использовать стекло или керамику.

При нагреве особенно ... [пластиковые] контейнеры нагреваются… Происходит эмиссия и частиц, и вот этих пластификаторов непосредственно в матрицу пищи… Лучше использовать керамику, стекло для этих целей. Мы не используем поцарапанную, поврежденную посуду, особенно для жирной, кислой и горячей пищи. Что касается воды, это каждый сам выбирает: кто-то покупает бутилированную воду, и это, в принципе, не так плохо, важно не использовать вот эти бутилированные бутылки повторно, то есть у них есть срок службы. Мне кажется, в быту проще использовать хорошие фильтрационные системы, которые эти частички, которые в том числе [есть] в водопроводной воде, конечно, будут лучше улавливать пояснил Шипелин

Ранее ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П.П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников развеял мифы о количестве пластика в море. По его словам, его не настолько много, как предполагают люди, большое количество такого мусора есть только в центральных частях океанов, куда его приносят кольцевые течения.