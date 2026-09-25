Москва25 сен Вести.Пластика в морях и океанах не настолько много, как предполагают люди, большое количество такого мусора есть только в центральных частях океанов, куда его приносят кольцевые течения. Об этом ИС "Вести" рассказал ведущий научный сотрудник лаборатории экологии прибрежных донных сообществ Института океанологии им. П. П. Ширшова РАН, кандидат биологических наук Филипп Сапожников.

Он отметил, что в Арктике в целом не так много пластика, однако выделил Баренцево море, в котором имеется большое количество мусора.

Пластика в море много. Но, как показывает практика, его не так много, как предполагалось… Оказалось, что где-то его очень много в определенных районах, в основном это центральные части океанов, куда он приносится кольцевыми течениями, там он скапливается, и там в основном макропластик по объему преобладает, а микропластик, нанопластик, он просто там тоже есть. Но туда сносят крупный пластиковый мусор. Если говорить о пластике в Арктике, например, то его там мало. Его там очень мало, но вот в Баренцевом море пластика много, и в основном это крупный пластик, это сети, это пищевая упаковка. Ну да, все это выносит на наши российские берега. И наши добровольцы и волонтеры из числа молодежи и не только активно убирают его каждый год с берегов рассказал Сапожников

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