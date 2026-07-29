Эксперт объяснил, в каких контейнерах не рекомендуется разогревать пищу Химик Дорохов рассказал, в каких контейнерах не рекомендуется разогревать еду

Москва29 июл Вести.Разогревание еды в пластиковом контейнере допустимо, если он предназначен для нагрева в микроволновой печи. Об этом в беседе с RT рассказал кандидат химических наук, доцент кафедры неорганической химии им. А.Н. Реформатского РТУ МИРЭА Андрей Дорохов.

Эксперт пояснил, что нагревание влияет на разные виды пластика неодинаково. Так, если материал изначально не рекомендован к воздействию высокой температуры, он может изменить форму и потерять прочность. Помимо этого, возрастает риск миграции отдельных составляющих пластика в еду.

Обычно производители обозначают возможность использования контейнера в микроволновой печи специальной маркировкой – значком в виде микроволновки или надписью Microwave Safe. Такая посуда проходит испытания на устойчивость к нагреву в предусмотренных условиях эксплуатации. Если маркировки нет, использовать контейнер для разогрева не стоит, даже если внешне он выглядит прочным сказал он

Дорохов указал, что для производства контейнеров, предназначенных для микроволновой печи, зачастую используется материал полипропилен (PP, маркировка 5) – он устойчив к нагреванию. Однако не стоит ориентироваться только на номер пластика, поскольку изделия из одного полимера могут иметь разное назначение. Главной отметкой остается именно маркировка производителя, отметил химик.

Эксперт не рекомендовал разогревать в микроволновой печи одноразовые контейнеры, упаковку из-под готовой еды, пластиковые стаканы, посуду неизвестного происхождения или без маркировки.

Дорохов добавил, что разогрев пищи в пластиковом контейнере не означает, что продукты станут вредными для организма. Посуда, которую можно использовать в микроволновой печи, проходит испытания на соответствие санитарным нормам.

Во время таких испытаний оценивают, в каком количестве отдельные компоненты материала могут переходить в пищу при нагреве. При использовании контейнера в соответствии с рекомендациями производителя эти показатели не превышают установленных нормативов заключил эксперт

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