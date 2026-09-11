Москва11 сен Вести.Исследователи успешно применили искусственный интеллект (ИИ) для разработки принципиально новых, функциональных вирусов. Это достижение может стать ключом к созданию терапии против бактериальных инфекций, невосприимчивых к антибиотикам, однако данная технология может нести в себе и серьезные риски для биобезопасности. О потенциальных опасностях, связанных с появлением синтетических вирусов, рассказал ИС "Вести" доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.

С помощью искусственного интеллекта исследователи из США создали тысячи новых, искусственных вирусов. Нейросеть получила задание — придумать вирус, который мог бы заражать кишечную палочку. Эксперимент удался: 16 из созданных вирусов оказались полностью рабочими. Ученые считают, что эта технология поможет в будущем лечить инфекции, которые не поддаются антибиотикам. Однако существует и риск: создание таких вирусов может угрожать биобезопасности человечества.

По мнению профессора, хотя создание искусственных вирусов и опасно, логика выживания самого вируса как паразита и возможность использования технологий для противодействия снижают риски его фатального воздействия на человечество.

Опыт показывает, что средства нападения всегда идут впереди средств обороны и это всем известно. Но в принципе, если можно создать вирус, который будет садиться на Escherichia coli (кишечную палочку), то можно создать и вирус, который сядет на наши с вами клетки, и мне сразу вспоминается коронавирус. Поэтому тут нужно голову иметь, ведь первым поляжет тот, кто это и сделает. Но с другой стороны, если создастся какой-то жизнеспособный вирус, то у него, по логике всего живого, не будет цели убить свою жертву, потому что если это будет действенный какой-то патоген, то он будет паразитом. Вначале он может начать убивать, вот так всегда бывает в начале каких-то пандемий, когда рождается новый вирус, а потом он поймет, что он делает глупость, что он пилит сук, на котором сидит, начинает отыгрывать назад вот так, как, в принципе, случилось с COVID-19. У всего живого есть логика. В нем заложена логика продлить себя в потомках. Вот и все, поэтому тут особого разума не нужно. Поэтому можно этот же искусственный интеллект заставить работать против того искусственного интеллекта, который это "насочинял" рассказал профессор Никифоров

Ранее сообщалось, что врачи забили тревогу, узнав о новых последствиях пандемии COVID-19. И на этот раз речь идет не о легких, а о суставах. В последние годы первичная заболеваемость остеоартрозом в России выросла на 18%.