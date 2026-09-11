Москва11 сенВести.Исследователи успешно применили искусственный интеллект (ИИ) для разработки принципиально новых, функциональных вирусов. Это достижение может стать ключом к созданию терапии против бактериальных инфекций, невосприимчивых к антибиотикам, однако данная технология может нести в себе и серьезные риски для биобезопасности. О потенциальных опасностях, связанных с появлением синтетических вирусов, рассказал ИС "Вести" доктор медицинских наук, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии Российского национального исследовательского медицинского университета (РНИМУ) им. Пирогова, профессор Владимир Никифоров.
С помощью искусственного интеллекта исследователи из США создали тысячи новых, искусственных вирусов. Нейросеть получила задание — придумать вирус, который мог бы заражать кишечную палочку. Эксперимент удался: 16 из созданных вирусов оказались полностью рабочими. Ученые считают, что эта технология поможет в будущем лечить инфекции, которые не поддаются антибиотикам. Однако существует и риск: создание таких вирусов может угрожать биобезопасности человечества.
По мнению профессора, хотя создание искусственных вирусов и опасно, логика выживания самого вируса как паразита и возможность использования технологий для противодействия снижают риски его фатального воздействия на человечество.
Опыт показывает, что средства нападения всегда идут впереди средств обороны и это всем известно. Но в принципе, если можно создать вирус, который будет садиться на Escherichia coli (кишечную палочку), то можно создать и вирус, который сядет на наши с вами клетки, и мне сразу вспоминается коронавирус. Поэтому тут нужно голову иметь, ведь первым поляжет тот, кто это и сделает. Но с другой стороны, если создастся какой-то жизнеспособный вирус, то у него, по логике всего живого, не будет цели убить свою жертву, потому что если это будет действенный какой-то патоген, то он будет паразитом. Вначале он может начать убивать, вот так всегда бывает в начале каких-то пандемий, когда рождается новый вирус, а потом он поймет, что он делает глупость, что он пилит сук, на котором сидит, начинает отыгрывать назад вот так, как, в принципе, случилось с COVID-19. У всего живого есть логика. В нем заложена логика продлить себя в потомках. Вот и все, поэтому тут особого разума не нужно. Поэтому можно этот же искусственный интеллект заставить работать против того искусственного интеллекта, который это "насочинял"рассказал профессор Никифоров
Ранее сообщалось, что врачи забили тревогу, узнав о новых последствиях пандемии COVID-19. И на этот раз речь идет не о легких, а о суставах. В последние годы первичная заболеваемость остеоартрозом в России выросла на 18%.