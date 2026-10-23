Москва23 окт Вести.Создание искусственных вирусов имеет существенное значение для безопасности человека и человечества. Об этом в KP.RU рассказал академик РАН, директор НИИ системной биологии и медицины Роспотребнадзора Вадим Говорун.

Он предупредил об опасности не просто копирования вирусов, а об опасности создания искусственных вирусов.

Вирус – это не живая система, это просто некий генетический закодированный алгоритм, и для того чтобы реализоваться, ему нужно встретить живую систему. В этом, с одной стороны, простота, а с другой стороны, сложность. Если вы создаете что-то искусственное, вы должны предугадать сопряженность этой программы с большим клеточным механизмом пояснил академик

По его словам, клетка устроена таким образом, что в ней есть противовирусные системы. В бактериальных клетках описано больше 200 противовирусных систем. Если создается искусственный вирус, то он может уходить от естественных систем подавления своего размножения. Проблема биобезопасности в том, что все можно сделать в не очень дорогой лаборатории, отмечает Вадим Говорун.

Многие бактерии, которые раньше не представляли никакой угрозы, сейчас людей часто уводят в мир иной… И люди раньше не обращали на них внимания. Они копались в почве, и ничего с ними не происходило. А они пришли в больницы добавляет ученый

Примеры – это почвенные бактерии Pseudomonas aeruginosa (синегнойная палочка) и Acinetobacter. Человек сам создал себе проблемы. Мытье рук и вакцины сделали нас слабее, поясняет Вадим Говорун.

Я не призываю к грязи и к антисанитарии. Я призываю просто к очень разумному подходу. Потому что и антибактериальная политика, и подбор препаратов – очень существенный элемент воздействия на микробов. Микробы же не сами по себе стали резистентными, их такими сделали уверен академик

Но бактерии могут быть не только врагами, но и друзьями. Они прекрасно умеют договариваться между собой, отмечает Говорун. С 2015 года начали лечить пациентов пересадкой бактериальных масс. Такое лечение отработано для таких разных заболеваний как аутизм и артрит. Можно также справляться с диабетом второго типа подсаживанием бактерии Akkermansia muciniphila. Люди пытаются создать так называемую искусственную микробиоту, то есть не брать природные источники, а культивировать их в лаборатории, чтобы потом подсаживать нуждающимся, подчеркнул Вадим Говорун. Наука, по его мнению, быстро эволюционирует. Если геном кишечной палочки большая лаборатория собирала полгода, то через четверть века его студенты делают это за два дня.

Ранее доцент кафедры биохимии медико-биологического факультета Пироговского Университета Минздрава России Рами Масамрех пояснил, почему антибиотики не лечат грипп.